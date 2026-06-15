Stadt Luzern will zwei Bushaltestellen behindertengerecht sanieren

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern will die Bushaltestellen Kantonalbank und Bundesplatz behindertengerecht umbauen. Für das Bauprojekt müssen sechs Bäume gefällt werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) An den Bushaltestellen Kantonalbank und Bundesplatz ist ein selbständiger Ein- und Ausstieg für mobilitätseingeschränkte Personen derzeit nicht möglich. Das soll sich mit einem Bauprojekt ändern, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Laut dem Communiqué sollen die Haltestellen, die von den Linien 4, 6, 7, 8 und 21 angefahren werden, verlängert und mit speziellen Haltekanten ausgestattet werden. Dadurch soll ein hindernisfreier Ein- und Ausstieg ermöglicht werden, wie es weiter hiess. Zudem wird die Fahrbahn mit Betonplatten verstärkt. 900 Busse halten dort tagtäglich, so die Stadt.

Um das Projekt umzusetzen, müssen entlang der Hirschmattstrasse sechs Bäume gefällt werden. Ersatzpflanzungen sind vorgesehen.

Die Pläne liegen vom 24. Juni bis 13. Juli öffentlich auf. Das Bauprojekt soll von Mitte Februar bis Ende Juli des nächsten Jahres ausgeführt werden.