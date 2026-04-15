Stadt Sursee weist ein kleineres Defizit aus als budgetiert

Keystone-SDA

Die Stadt Sursee schliesst 2025 etwas besser ab als erwartet, dennoch resultiert ein Defizit von rund 0,9 Millionen Franken. Budgetiert war ein Minus von 2,2 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Der Bereich Soziales und Gesundheit überschritt als einziger der zehn Aufgabenbereiche das Globalbudget, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Mehrkosten von 779’000 Franken entstanden wegen höherer Ausgaben in der gesetzlichen Sozialhilfe sowie bei der Restfinanzierung von Aufenthalten in Alters- und Pflegeheimen. Der Gesamtaufwand der Stadt betrug 139,6 Millionen Franken, hiess es weiter.

Mehrerträge verzeichnete die Stadt bei den Baubewilligungsgebühren, die 231’000 Franken mehr einbrachten als vorgesehen. Die ordentlichen Steuererträge übertrafen die Erwartungen um 727’000 Franken, derweil die Einnahmen aus den Sondersteuern um 424’000 Franken unter dem Budget lagen.

«Stabilisierung» der Finanzen

Sursee investierte im vergangenen Jahr weniger als geplant. Die Investitionsrechnung unterschritt das Budget um rund 1,2 Millionen Franken. Noch nicht investierte Mittel von 3,8 Millionen Franken sollen noch ausgeschöpft werden. Diese betreffen laut Mitteilung grössere Projekte wie den Bau des Bushofs und der Velostation beim Bahnhof.

Die Stadt schreibt in der Mitteilung von einer «Stabilisierung» der Finanzen. Der Anstieg der Verschuldung werde wohl weniger stark ausfallen als im Budget vorgesehen. Den Stimmberechtigten wird die Jahresrechnung an der Gemeindeversammlung vom 2. Juni vorgelegt.

2024 schloss die Stadt noch mit einem Defizit von 2,5 Millionen Franken ab. Für die nächsten drei Jahre sind ebenfalls rote Zahlen budgetiert.