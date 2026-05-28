Stadt Thun konkretisiert Pläne für das Bahnhofsquartier

Keystone-SDA

Beim neuen Thuner Bahnhofsquartier geht es vorwärts: Nach der öffentlichen Mitwirkung startet nun das Vorprojekt. Der Gemeinderat hat das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die entsprechenden Stadträume verabschiedet.

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(Keystone-SDA) Eine zentrale Massnahme davon ist die Neuorganisation des Bahnhofs als Verkehrsdrehscheibe, wie die Stadt Thun am Donnerstag mitteilte. Um dem künftigen Flächenbedarf gerecht zu werden, sollen die Bushaltekanten auf beide Seiten der Bahngleise verteilt werden. Geplant sind insgesamt 18 Haltekanten.

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept sieht zudem vor, den Bahnhofplatz aufzuwerten und auf der Südseite mit dem Mönchplatz eine neue Bahnhofsadresse zu schaffen. Die Anzahl der Veloabstellplätze an der Mönchstrasse wird kurzfristig verdoppelt.

Im Rahmen der Vernehmlassung gingen laut der Stadt über achtzig Eingaben von Parteien, Verbänden und Privatpersonen ein. Die Teilnehmenden begrüssten die geplanten Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr sowie die angestrebten Freiräume. Die Aufteilung der Bushaltekanten sei wiederum unterschiedlich beurteilt worden, was Hinweise für das weitere Vorgehen geliefert habe.

Der kommunale Gebietsrichtplan wird als Nächstes dem Kanton zur Vorprüfung vorgelegt. Mit einer Genehmigung wird ab Mitte 2027 gerechnet. Ausserdem wurde das Vorhaben im Rahmen des Agglomerationsprogramms beim Bund eingereicht. Der Baubeginn der ersten Etappe ist bis 2032 vorgesehen.