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Stadt Willisau ehrt Jazzfestivalleiter Arno Troxler

Der Kulturpreis der Stadt Willisau 2026 geht an Arno Troxler. Troxler leitet seit 16 Jahren das Jazz Festival Willisau.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Arno Troxler führe das Festival mit «Engagement, Weitblick und Beharrlichkeit», teilte die Stadt Willisau am Samstag mit. Er und sein Team hätten das Festival in einer anspruchsvollen Phase mit neuen Schwerpunkten und frischen Ideen weiterentwickelt und so als Anlass mit hoher künstlerischer Qualität und internationaler Ausstrahlung gesichert.

Der ausgebildete Schlagzeuger Arno Troxler übernahm 2010 die Leitung des Festivals von seinem Onkel Niklaus Troxler. Dieser hatte ab 1975 jährlich in Willisau ein Jazz Festvial organisiert und das Städtchen im Luzerner Hinterland zu einem Zentrum des Free Jazz gemacht.

Der Preis wird am 28. August und somit während des Jazzfestivals übergeben. Dieses findet vom 26. bis 30. August statt.

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