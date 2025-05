Stadtrat Zug ernennt Dominik Wüest zum neuen Controller

Dominik Wüest wird per 1. Juni neuer Controller der Stadt Zug. Er folgt auf Marcel Grepper, der nach über 25 Jahren in dieser Funktion per Ende Juli in Pension geht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Controller verantwortet die Finanzkontrolle sowie die interne Revision. In diesen Bereichen bringe Dominik Wüest breite Erfahrung mit, wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag hiess. Der 42-Jährige war bisher in der Privatwirtschaft tätig.

Mit Marcel Grepper verlässt ein langjähriger Mitarbeiter die Stadt Zug. Er trat seine Stelle 1999 an und habe seither «mit seiner Expertise, Weitsicht und Verlässlichkeit die betriebswirtschaftliche Steuerung der Stadtverwaltung» geprägt.