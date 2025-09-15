The Swiss voice in the world since 1935
Standing Ovations für Colbert zum Emmy-Auftakt

Mit Standing Ovations und einem "Stephen, Stephen"-Sprechchor haben die Hollywood-Stars bei den Emmy Awards Late-Night-Moderator Stephen Colbert gefeiert. "Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe: Stellt irgendjemand hier neue Mitarbeiter ein?", scherzte der 61-Jährige als Anspielung darauf, dass der Sender CBS vor zwei Monaten bekanntgegeben hatte, seine "Late Show" im Mai 2026 einzustellen. Der Schritt hatte viel Kritik ausgelöst, weil Colbert als Kritiker von Donald Trump gilt und viele Branchenkenner vermuteten, dass CBS aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt habe. Die TV-Preise werden in den USA ebenfalls auf CBS ausgestrahlt.

(Keystone-SDA) Die ersten Preise des Abends gingen für die besten Hauptrollen in Comedy-Serien an Seth Rogen in der Hollywood-Satire «The Studio» und Jean Smart als Comedienne in «Hacks». Die Primetime Emmy Awards gelten als wichtigste TV- und Streaming-Preise der Welt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

