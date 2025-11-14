Starker Regen verschärft Leid der Menschen in Gaza

Keystone-SDA

Im Gazastreifen verschlimmern die ersten heftigen Regenfälle der Saison die Not vieler Menschen.

(Keystone-SDA) Der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz teilte mit, Tausende Zelte für Binnenvertriebene seien von Überflutungen aufgrund des starken Regens betroffen. Ein Sprecher der Behörde sprach von einer Katastrophe.

Palästinensische und soziale Medien verbreiteten Videos, die zeigen, wie Menschen im Gazastreifen versuchen, mit Eimern grosse Mengen Wasser aus ihren Zelten zu holen.

Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Sehr viele Menschen leben aber weiterhin unter prekären Umständen in dem grossflächig zerstörten Gebiet. Viele provisorische Behausungen bieten dabei keinen Schutz vor Regen.

Gaza-Bewohner berichten von nassen Zelten und Habseligkeiten

Das Zelt ihrer Familie sei in der vergangenen Nacht überflutet worden, sagt etwa die 32 Jahre alte Amal Abu Hassan der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Unsere gesamte Bettwäsche, Kleidung und ein Teil unserer Lebensmittelvorräte sind ruiniert», erzählt die verzweifelte Mutter von vier Kindern aus der Stadt Gaza.

Die 28-jährige Fatima al-Masri aus der Stadt Deir al-Balah, die im zentralen Abschnitt des Gazastreifens liegt, berichtet, die Nässe mache das Leben unerträglich. Ihre Kinder husteten, Strassen seien überschwemmt. Ihre Familie habe alles verloren und noch keine Hilfe erhalten, beklagt die junge Mutter.

«Wir haben keinen trockenen Schlafplatz»

Auch der 45 Jahre alte Ahmed al-Chatib berichtet von durchnässten Habseligkeiten. Selbst seine Möbel seien durch den Regen zerstört worden. «Wir haben keinen trockenen Schlafplatz», sagt der Palästinenser aus der im Süden des Gazastreifens gelegenen Stadt Chan Junis. Er berichtet ausserdem von Stromausfällen wegen umgestürzter Masten in seiner Gegend.

Auch in Israel gibt es derzeit nach langer Trockenheit teils heftige Regenfälle und Gewitter. Berichten zufolge sind mehrere Strassen überspült worden. Am Flughafen in Tel Aviv kam es Medien zufolge wetterbedingt zu Verspätungen bei mehreren Fluglandungen.