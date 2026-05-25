Staus und Warteschlangen zum Ende des Pfingstwochenendes

Keystone-SDA

Der Reiseverkehr am Pfingstmontag hat zu grossem Andrang auf den Strassen und an den Flughäfen geführt. Am Gotthard-Tunnel bildeten sich am Montag Staus und auch an den Flughäfen gab es ein hohes Passagieraufkommen.

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(Keystone-SDA) Rund 84’300 Passagiere sind während des langen Pfingstwochenendes über den Flughafen Basel-Mulhouse gereist. Für den Pfingstmontag werden weitere knapp 34’000 Personen erwartet, wie dieser am Montag auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Es handle sich dabei um eine Schätzung, teilte das Kommunikationsteam des EuroAirports Basel-Mulhouse mit.

Der Flughafen Genf prognostizierte am Montag auf Anfrage ein Aufkommen von rund 210’000 Reisenden während des gesamten Pfingstwochenendes.

Vor dem Gotthard-Südportal in Richtung Norden staute sich der Rückreiseverkehr am Montagnachmittag auf einer Länge von drei Kilometern. Dies führt zu einer Wartezeit von bis zu 30 Minuten. In der Gegenrichtung betrugt die Staulänge einen Kilometer mit einem Zeitverlust von bis zu zehn Minuten.