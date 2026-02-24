Stefanie Heinzmann hat ihren eigenen Song nicht erkannt

Keystone-SDA

Die Walliser Musikerin Stefanie Heinzmann hat einst beim Einkaufen einen Schock-Moment erlebt - sie erkannte einen Song von ihrem ersten Album nicht mehr. "Ich kann mich nicht mal mehr an den Song erinnern", so die 36-Jährige.

(Keystone-SDA) Sie habe ihre Stimme zwar erkannt, jedoch nicht das abgespielte Lied, erzählte die 36-Jährige im Weser-Talk mit Bärbel Schäfer lachend, wie das Newsportal nau.ch berichtete. Daraufhin habe sie im Laden das Handy gezückt und mit der Musik-Erkennungsapp Shazam den Song eruiert.

Es handelte sich dabei um den Titel «I Wrote The Book» von ihrem ersten Debütalbum «Masterplan» von 2008.