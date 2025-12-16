The Swiss voice in the world since 1935
Steuerrechnungen in Küssnacht SZ teilweise doppelt verschickt

Keystone-SDA

Ein Teil der Steuerpflichtigen in Küssnacht hat die Steuerrechnung zweimal erhalten. Betroffen sind rund 1000 Steuerpflichtige.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die kantonale Steuerverwaltung habe das Steueramt Küssnacht darüber informiert, dass die Steuerrechnung von Mitte November versehentlich erneut verschickt wurde, teilte der Bezirk Küssnacht am Dienstag mit.

Die betroffenen Steuerpflichtigen müssten laut Mitteilung nichts unternehmen. Für die Zahlung soll ausschliesslich die zuerst erhaltene Rechnung mit den entsprechenden Zahlungsinformationen verwendet werden.

