Stimmbevölkerung befürwortet Kauf der Landparzelle Bächi in Steinen

Keystone-SDA

Das Stimmvolk von Steinen SZ hat am Abstimmungssonntag den Kauf der Landparzelle Bächi im Wert von 2,5 Millionen Franken genehmigt. Der Kauf wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 76,8 Prozent gutgeheissen.

1 Minute

(Keystone-SDA) 842 legten ein Ja in die Urne, 255 lehnten den Landkauf ab. Die Stimmbeteiligung betrug laut Gemeinde 40,6 Prozent.

Das Grundstück Bächi befindet sich entlang der Breitenstrasse, an zentraler Lage im Dorf Steinen. Die Parzelle liegt aktuell in der Landwirtschaftszone. Der Gemeinderat will das Grundstück nach dem Abschluss einer laufenden Ortsplanungsrevision in die Zone für öffentliche Bauten und Zonen und in die Wohnzone übersiedeln. Die Stimmbevölkerung dürfte voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 über die Ortsplanungsrevision abstimmen. Definitiv ist der Landerwerb erst, wenn das Stimmvolk neben dem Landerwerb auch die Ortsplanungsrevision gutheisst.

Wie das Grundstück künftig genutzt wird, ist noch offen. Das Land könne vielseitig genutzt werden, schrieb der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft. Projektstudien hätten etwa gezeigt, dass es genug Platz für eine Dreifachturnhalle mit Aussensportanlagen hätte.