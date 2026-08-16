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Strassenkunstl-Festival Spettacolo Brunnen zieht 22’000 Personen an

Keystone-SDA

Das Strassenkünstlerfestival Spettacolo Brunnen hat am Wochenende den Organisatoren zufolge 22'000 Personen angelockt. Sie sprechen von einer "rundum gelungenen siebten Ausgabe".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung vom Sonntag ist das «Spettacolo» das einzige Strassenkünstlerfestival der Zentralschweiz und dauerte vom Freitag bis Sonntag. Über 50 Artistinnen und Artisten aus der ganzen Welt nahmen teil. Auf drei Tage verteilt fanden insgesamt über 200 Aufführungen statt.

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