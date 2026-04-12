Streik der Lufthansa-Piloten hat begonnen

Keystone-SDA

Tarifkonflikt Bei der Lufthansa hat kurz nach Mitternacht ein erneuter Piloten-Streik begonnen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen.

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(Keystone-SDA) Zahlreiche Flüge sollen dadurch ausfallen – auch in der Schweiz. Der Flughafen Genf meldete am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zwei gestrichene Flüge nach Frankfurt und München. Der Zürcher Flughafen vermeldete je vier gestrichene Hin- und Rückflüge der Lufthanse von und nach Frankfurt vom Montag. Für Dienstag habe man noch keine entsprechenden Informationen.

Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline begann kurz nach Mitternacht und soll an diesem Dienstag kurz vor Mitternacht enden. Beim Ferienflieger Eurowings sind nur an diesem Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.

Die Pilotengewerkschaft VC erwartet, dass Hunderte Flüge pro Tag ausfallen. Eurowings ging zuletzt davon aus, «einen grossen Teil» des Flugprogramms durchführen zu können.

Hintergrund der aktuellen Piloten-Streiks sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Es ist nach zwei Runden mit Piloten-Streiks und einem Streik des Kabinenpersonals bereits der vierte grosse Ausstand in diesem Jahr bei Deutschlands grösster Fluggesellschaft.