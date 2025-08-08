The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Streit über Handylautstärke führt zu Schwerverletztem in Vevey VD

Keystone-SDA

Ein 54-jähriger Algerier ist am Mittwoch in Vevey VD bei einer Auseinandersetzung über die Lautstärke eines Handys von einem 25-jährigen Schweizer schwer verletzt worden. Nach einem Schlag stürzte das Opfer und schlug mit dem Kopf hart auf den Boden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es wurde ins Spital gebracht, operiert und anschliessend in ein künstliches Koma versetzt, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Abend in einem Bus an einer Haltestelle.

Nach ersten Erkenntnissen sei es zwischen den beiden Männern zu einem Streit über die Lautstärke des Telefons eines der beiden gekommen, schrieb die Polizei. Der Angreifer packte das Opfer, um es aus dem Fahrzeug zu ziehen und schlug ihm dann ins Gesicht. Der Attackierte stürzte schwer und schlug mit dem Kopf heftig auf den Boden auf.

Der Täter flüchtete danach. Er wurde am Donnerstag von der speziellen Eingreiftruppe der Polizei in seiner Wohnung in der Region festgenommen. Die Staatsanwalt leitete eine Untersuchung wegen schwerer Körperverletzung ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft