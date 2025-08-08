Streit über Handylautstärke führt zu Schwerverletztem in Vevey VD

Keystone-SDA

Ein 54-jähriger Algerier ist am Mittwoch in Vevey VD bei einer Auseinandersetzung über die Lautstärke eines Handys von einem 25-jährigen Schweizer schwer verletzt worden. Nach einem Schlag stürzte das Opfer und schlug mit dem Kopf hart auf den Boden.

(Keystone-SDA) Es wurde ins Spital gebracht, operiert und anschliessend in ein künstliches Koma versetzt, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Abend in einem Bus an einer Haltestelle.

Nach ersten Erkenntnissen sei es zwischen den beiden Männern zu einem Streit über die Lautstärke des Telefons eines der beiden gekommen, schrieb die Polizei. Der Angreifer packte das Opfer, um es aus dem Fahrzeug zu ziehen und schlug ihm dann ins Gesicht. Der Attackierte stürzte schwer und schlug mit dem Kopf heftig auf den Boden auf.

Der Täter flüchtete danach. Er wurde am Donnerstag von der speziellen Eingreiftruppe der Polizei in seiner Wohnung in der Region festgenommen. Die Staatsanwalt leitete eine Untersuchung wegen schwerer Körperverletzung ein.