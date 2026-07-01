Stromausfall in Belp mehrheitlich behoben

Keystone-SDA

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In Teilen der Gemeinde Belp ist am Mittwochmorgen vorübergehend die Stromversorgung ausgefallen. Das meldete der lokale Versorger Energie Belp um 07.10 Uhr auf seiner Website.

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(Keystone-SDA) Bis 9 Uhr konnte die Panne mehrheitlich behoben werden, wie es später hiess. Einzig die Region Flughafen und Giessenbad war zunächst weiterhin ohne Strom.

Der Flughafenbetrieb wurde aber dank eines Notstromaggregats nicht beeinträchtigt, wie Urs Ryf, Chef der Flughafen Bern AG, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Zum Grund der Panne lagen zunächst keine Informationen vor. Der Kanton Bern hatte via Alertswiss am Morgen mitgeteilt, es könne zu Störungen bei Telefonie und Datendiensten kommen. Die zuständigen Netzbetreiber seien informiert und arbeiteten an der Störung.