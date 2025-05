Sunrise verbucht trotz Umsatzrückgang stabilen Betriebsgewinn

Keystone-SDA

Der Telekomkonzern Sunrise hat in den ersten drei Monaten des Jahres zwar einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, der operative Gewinn blieb jedoch stabil. Und auch die Guidance wurde bestätigt.

(Keystone-SDA) Konkret gingen die Verkäufe bei Sunrise im ersten Quartal 2025 um 3,3 Prozent auf 722,1 Millionen Franken zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Rückgang wird vor allem mit tiefer ausfallenden Geräteverkäufen begründet.

Bei den Kunden konnte Sunrise dagegen leicht zulegen, wenn auch weniger stark als in den Vorquartalen. So stieg die Zahl der Mobil-Abos um 12’000 und die der Internet-Abos um 5000. Das geringere Wachstum sei vor allem auf reduzierte Promotionsaktivitäten in den letzten beiden Quartalen im Zuge der Preiserhöhungen zurückzuführen, schreibt Sunrise weiter.

Per Ende März zählte Sunrise damit 3,13 Millionen Mobilfunkkunden, 1,30 Millionen Breitband-Internetkunden und 1,0 Millionen Kunden für das erweiterte TV-Angebot.

Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingzahlungen (EBITDAaL) stieg leicht um 0,4 Prozent auf 240,0 Millionen Franken. Sunrise führt die konstante Entwicklung vor allem auf leicht tiefere operative Kosten zurück. Mit seinen Zahlen verfehlte Sunrise die Erwartungen der Analysten beim Umsatz, konnte aber beim Betriebsgewinn die Schätzungen übertreffen.

Die im ersten Quartal erhöhten Preise haben sich derweil noch nicht auf den Umsatz ausgewirkt. Mit positiven Effekten auf das kommerzielle Ergebnis rechnet das Unternehmen erst in den folgenden Quartalen.

Prognose bestätigt

Ungeachtet des rückläufigen Umsatzes bestätigte das Management seine Guidance für das laufende Jahr. Demnach soll der Umsatz stabil bleiben, der Betriebsgewinn (EBITDAaL) leicht wachsen und die Investitionsquote zwischen 15 und 16 Prozent des Umsatzes zu liegen kommen. Der bereinigte Free Cash Flow wird auf 370 bis 390 Millionen Franken geschätzt.

Auch die geplante Dividendenzahlung für das laufende Jahr, die allerdings erst 2026 bezahlt wird, wurde bestätigt. Angestrebt wird eine Ausschüttung von 3,42 Franken je Klasse A Aktie, was einem Plus von 2,7 Prozent entsprechen würde.

Die an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelten Sunrise Klasse A ADSs (Hinterlegungsscheine) sollen im August 2025 dekotiert werden. Die Aktien von Sunrise werden in Zukunft einzig an der Börse Six kotiert sein.