Suva verzeichnet starken Anstieg an Zeckenstichen in der Schweiz

Keystone-SDA

In der Schweiz werden immer mehr Menschen von Zecken gestochen. Für das Jahr 2025 verzeichnete die Suva nach einer Hochrechnung knapp 18'000 Fälle, wie die Unfallversicherung am Mittwoch mitteilte. Nur 2020 lag der Wert noch höher.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wurden zwischen 2005 und 2009 jährlich rund 9000 Fälle registriert, seien es zwischen 2020 und 2024 bereits über 14’000 gewesen, so die Suva weiter. Rechtlich gilt ein Zeckenstich in der Schweiz als Unfall, weshalb die Unfallversicherung die Kosten übernimmt.

Zecken können Krankheiten wie Borreliose oder die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Infolge von Zeckenstichen werden laut der Suva jährlich im Schnitt acht Personen Invalidenrenten zugesprochen. Etwa alle fünf Jahre verursachen Zeckenstiche zudem einen Todesfall.

Die meisten Stiche, über 90 Prozent, ereigneten sich in der Freizeit, vor allem zwischen Mai und Juli.

Auch in diesem Jahr haben erste Zecken in der Schweiz schon zugebissen: Laut Daten des Bundesamts für Gesundheit wurden im Januar und Februar über 200 Borreliose-Fälle sowie sechs FSME-Fälle registriert. Die Daten für März und April liegen noch nicht vor.

Als Grund für die Zunahme nennt die Suva den Klimawandel: Mildere Temperaturen verlängern die Aktivitätszeit der Zecken und begünstigen ihre Ausbreitung. Dadurch könnten die Tiere beinahe das ganze Jahr über aktiv sein.