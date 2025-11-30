SVP legt zu im Einwohnerrat von Wohlen AG

Die SVP ist die einzige Gewinnerin der Einwohnerratswahl in Wohlen AG. Die gewann drei zusätzliche Sitze im Parlament der Freiämter Metropole. Die Mitte und die SP verloren je einen Sitz. Die EVP trat nicht mehr an.

(Keystone-SDA) Die Wahlbeteiligung betrug 35,2 Prozent, wie die Gemeindekanzlei Wohlen am Sonntag mitteilte. Der 40 Mitglieder zählende Einwohnerrat setzt sich in den kommenden vier Jahren wie folgt zusammen: SVP 13 (+3), Mitte 7 (-1), SP 5 (-1), GLP 6 (-), FDP 4 (-), Grüne 3 (-), Dorfteil Anglikon 2 (-). Die EVP hatte bisher einen Sitz.

Bei der Neuwahl des Gemeinderats Ende September hatte die SVP den bisherigen Gemeindeammann Arsène Perroud (SP) überrundet. Neuer Gemeindeammann ist Roland Vogt (SVP). Perroud gehört weiterhin dem fünf Mitglieder zählenden Gemeinderat an.