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SVP-Nationalrätin Fehr Düsel behält Doktortitel trotz Plagiat

Keystone-SDA

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel hat bei ihrer Doktorarbeit als Juristin geschummelt. Zu diesem Schluss kommt die Universität Zürich. Ihren Titel darf sie aber behalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Gutachten stufte 17 Textstellen als Plagiat, also abgeschrieben, ein, wie die Universität Zürich am Mittwoch mitteilte. Das Verschulden sei «mittelschwer». Die Universität kam aber zum Schluss, dass die festgestellten Mängeln nicht ausreichen, um Fehr Düsel ihren Titel zu entziehen. Auslöser für das Gutachten war eine anonyme Anzeige im Jahr 2023.

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