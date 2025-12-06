1960: Hoch die Fonduegabeln

10 Liter Schweizer Weisswein, 20 gehackte Knoblauchzehen und natürlich jede Menge Käse: Dieses Rezept soll hundert Rekruten mit Fondue versorgen. Für das geschmolzene Käseglück griffen sie kräftig zur Käsereibe – im Takt, versteht sich.

