1960: Hoch die Fonduegabeln

10 Liter Schweizer Weisswein, 20 gehackte Knoblauchzehen und natürlich jede Menge Käse: Dieses Rezept soll hundert Rekruten mit Fondue versorgen. Für das geschmolzene Käseglück griffen sie kräftig zur Käsereibe – im Takt, versteht sich.
