Auslandschweizer-Rat: Neue Delegierte wollen stärkere Beteiligung der Diaspora fördern
Wer sind die neuen Mitglieder im Auslandschweizer-Rat (ASR) und was möchten sie in ihrer Funktion als Delegierte erreichen? Der Rat, der sich aus 120 Delegierten aus Schweizer Gemeinschaften im Ausland und 20 Delegierten aus der Schweiz zusammensetzt, hat Ende August seine neue Amtszeit im Parlamentsgebäude in Bern angetreten. Lernen Sie die neu gewählten Mitglieder in unserer neuen Videoserie kennen!
Neustart für den Auslandschweizer-Rat
