Die Woche in der Schweiz

Die neuen Zahlen bringen keine grossen Veränderungen. Nach wie vor lebt weit mehr als die Hälfte (64%) der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer in Europa. Am attraktivsten sind nach wie vor die Nachbarländer: Die grössten Auslandschweizergemeinden befinden sich in Frankreich (212’100), Deutschland (101’000) und Italien (52’600).

Ausserhalb des europäischen Kontinents zieht es die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer nach wie vor am meisten nach Nordamerika (16%). Die grösste aussereuropäische Gemeinschaft befindet sich in den USA (84’700 Personen). Kanada und Australien folgen an zweiter und dritter Stelle.

Die Zahlen des BFS liefern auch interessante Daten zum Profil der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Die Statistik zeigt, dass drei Viertel mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Mehr als die Hälfte (55%) sind Erwachsene im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 18 und 64 Jahren. Minderjährige machen 21%, Seniorinnen und Senioren 24% aus. Frauen (54%) sind in der Diaspora leicht in der Mehrheit.