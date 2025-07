Die Woche in der Schweiz

Am Montag schickte Trump Briefe an 14 Länder, in denen er Zölle von bis zu 40% auf in die USA eingeführte Waren androhte. «Die Schweiz hat keinen Brief von US-Präsident Trump erhalten», bestätigte das Wirtschaftsministerium am Dienstag.

Trump verlängerte zudem die ursprünglich auf den 9. Juli gesetzte Frist für die laufenden Zollverhandlungen mit vielen Ländern, darunter auch mit der Schweiz, bis zum 1. August. Bis dahin gilt ein allgemeiner Zollsatz von 10%. Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, sagte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehen SRF, die Regierung sei «hoffnungsvoll», dass die Schweiz und die USA im Zollstreit «einen guten Abschluss oder zumindest einen ersten Schritt» erzielen würden.

Am Dienstag nahm Trump jedoch die Pharmaindustrie ins Visier und drohte damit, «sehr bald» Zölle von bis zu 200% auf Importe zu erheben. Die Schweiz ist ein wichtiger Pharmastandort und beherbergt multinationale Unternehmen wie Roche und Novartis. Dennoch stellte die Financial Times am nächsten Tag fest, dass sich die Aktien von Arzneimittelherstellern nach Trumps Drohung kaum bewegt hatten. «Das nimmt niemand ernst», sagte ein Analyst der FT. «Die Idee des Taco-Handels [Trump macht immer einen Rückzieher] herrscht immer noch vor.»