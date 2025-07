Die Woche in der Schweiz

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter an einem Apero mit der Bevölkerung im Rahmen der Bundesratsreise am 27. Juni 2025 in St. Gallen.

Am Sonntag geht in Basel die Fussball-Europameisterschaft der Frauen zu Ende. Im Final trifft Spanien auf England. Anpfiff ist um 18 Uhr Schweizer Zeit. Gemäss Medienberichten soll auch Prinz William für den Match nach Basel kommen. Er wird nicht allein sein: Bereits jetzt hat das Turnier in der Schweiz mit bislang 623’088 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Rekord für EM-Turniere der Frauen gesetzt.

Am Donnerstag geht es bereits los mit vorgezogenen Ansprachen zum Schweizer Nationalfeiertag, der am Freitag, 1. August gefeiert wird. In Basse-Vendline und Luzern wird Bundesrat Albert Rösti sprechen, in Rorschach Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider.

Am Freitag, dem Nationalfeiertag, absolvieren einige Mitglieder der Landesregierung einen regelrechten Ansprache-Marathon kreuz und quer durch die Schweiz. Hier eine Auswahl: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter auf dem Rütli; Beat Jans in Altdorf, Schaffhausen und Windisch; Elisabeth Baume-Schneider in Delley und Tresa; Ignazio Cassis in Gersau; Albert Rösti in Goms, Pierrafortscha, Les Planchettes und Oberbölchen; Guy Parmelin in Klosters; Martin Pfister in Lütisburg, Rimensberg, Amriswil und Freiburg.