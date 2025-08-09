Die Woche in der Schweiz

Seit Donnerstagmorgen um 6:01 Uhr Schweizer Zeit gilt ein Zollsatz von 39% auf Exporte aus der Schweiz in die USA. Ein letzter Verhandlungsversuch der Bundespräsidentin und des Wirtschaftsministers war gescheitert. Der Bundesrat will aber weiterverhandeln.

Auch ein Kurztrip in die USA konnte die Schweiz nicht mehr vor dem US-Zollhammer retten. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren am Mittwoch nach Washington geflogen, um in einem letzten Versuch noch einen Deal mit US-Präsident Donald Trump zu machen.

Immerhin habe das «sehr gute Treffen» mit Aussenminister Marco Rubio, wie Keller-Sutter es nannte, einen direkten Zugang zur US-Regierung gebracht und die Möglichkeit, eine neue Offerte zu unterbreiten. «Die Gespräche mit den USA werden fortgeführt», sagte Keller-Sutter am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Für eine Lösung brauche es aber mehr Zeit.

Eine Einigung auf einen tieferen Zollsatz wäre wichtig: Mit 18,6% aller Exporte sind die USA bis heute das grösste Exportland der Schweiz. Viele hoffen noch, dass die Landesregierung mit Verhandlungen eine Senkung der Zölle erreichen kann, indem den USA gewisse Zugeständnisse gemacht werden. Dabei soll laut Parmelin ein geschlossenes Auftreten von Politik und Wirtschaft entscheidend sein.

In der Luft steht auch die Drohung der USA, auf Pharmaprodukte bis zu 250% Zölle zu erheben. Je nachdem, wie gross der Einbruch schliesslich ausfalle, «steuert die Schweizer Wirtschaft also auf eine Stagnation oder sogar eine Rezession zu», schreibt die Neue Zürcher Zeitung.