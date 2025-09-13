Die Woche in der Schweiz

Warum war US-Präsident Donald Trump am Sonntag in der Rolex-Suite bei den US Open ? Und warum hat Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch Fifa-Präsident Gianni Infantino ins Parlament eingeladen?

Hat die Schweizer Regierung, die bisher keine Fortschritte bei der Senkung der von Trump gegen die Schweiz verhängten Zölle in Höhe von 39% erzielen konnte, nun endlich beschlossen, die Infantino-Karte auszuspielen? Das Wirtschaftsministerium teilte dem öffentlich-rechtlichen Radio- und TV-Sender SRF mit, es gebe keinen Kommentar dazu. Parmelin und Infantino kennen sich seit Jahren und stehen in regelmässigem Kontakt.

Dennoch fand das Treffen zu einem interessanten Zeitpunkt statt. Seit Wochen wird spekuliert, dass Infantino, der mit Trump befreundet ist, sich im Zollstreit für die Schweiz einsetzen könnte. Parmelin flog am vergangenen Wochenende mit einem «optimierten Angebot» nach Washington. Auf die Frage von SRF, wie die Gespräche verlaufen seien, antwortete dieser lediglich, dass alles wie geplant verlaufen sei.

Angesichts der mangelnden Fortschritte der Regierung scheinen Schweizer Unternehmen nun die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Am Sonntag verfolgte Trump das Finale des US-Open-Tennisturniers in New York in der Rolex-Suite neben Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour.

«Die Einladung, die Stirnrunzeln hervorruft: Warum Rolex Trump bei den US Open für sich gewinnen will», lautete die Überschrift eines Artikels auf der Uhren-Website Le Nouveau Réveil. Der Artikel stellte einen direkten Zusammenhang mit den Zollproblemen der Schweiz her.