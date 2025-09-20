Die Woche in der Schweiz

Verabschiedet sich die UBS von der Schweiz und zieht in die Vereinigten Staaten? Die Bank hat «keine andere realistische Option als zu gehen», um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu schützen, meint ein Investor.

Es sei aufgrund der neuen strengen Kapitalvorschriften «nicht machbar», eine grosse internationale Bank von der Schweiz aus zu führen, so Europas grösster aktivistischer Investor Cevian Capital, der rund 1,4% der UBS-Aktien hält. «Die Botschaft des Bundesrates ist klar: Die UBS ist zu gross für die Schweiz», sagte Lars Förberg, Mitbegründer von Cevian, am Donnerstag gegenüber der Financial Times. «Die UBS ist der grösste Vermögensverwalter ausserhalb der USA, mit geringem Risiko. Jedes Land würde eine solche Bank haben wollen.»

Die Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, als die UBS versucht, die Schweizer Politik davon zu überzeugen, die vorgeschlagenen strengeren Eigenkapitalanforderungen zurückzuschrauben, die die UBS bis zu 26 Milliarden Franken kosten könnten und die die Bank als extrem und unverhältnismässig bezeichnet hat. Am Montag lehnte der Ständerat jedoch einen Antrag ab, der darauf abzielte, die Einführung dieser Anforderungen zu verzögern.

Unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete die New York Post am vergangenen Wochenende, dass sich eine UBS-Delegation unter der Leitung von Präsident Colm Kelleher und CEO Sergio Ermotti kürzlich mit Vertretern der Trump-Administration getroffen habe. Bei den Gesprächen ging es angeblich um eine mögliche Verlegung des Hauptsitzes der Bank von Zürich in die USA, im Gegenzug für eine Übernahme oder Fusion mit einem lokalen Institut.

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP wollte die UBS weder das Treffen noch ihre Absicht, über den Atlantik zu ziehen, bestätigen oder dementieren. Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagte ihrerseits, es sei nicht Sache der Regierung, den Standort des UBS-Hauptsitzes zu bestimmen, und fügte hinzu, die Drohung mit einem Umzug sei «nicht neu».