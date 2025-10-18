Die Woche in der Schweiz

Das prägende internationale Ereignis der Woche ist die Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen und die Befreiung der letzten israelischen Geiseln . Das Thema wurde täglich in den Schweizer Nachrichten behandelt.

Auch die Palästina-Demonstration, die letzten Samstag in Bern für Millionenschäden und Verletzte gesorgt hatte, bewegt die Schweiz weiterhin. Auf der einen Seite mehrten sich die Aufrufe nach grösserer Strenge gegenüber Personen, die bei Demonstrationen wüten. Auf der anderen Seite prangerten die Organisator:innen der Demo die «Brutalität» der Polizei an.

Möglicherweise entscheidet in der Schweiz das Stimmvolk über die offizielle Anerkennung eines palästinensischen Staates. Eine Koalition, die namentlich NGOs und Parlamentarier:innen der Linken vereint, hat diese Woche eine entsprechende Volksinitiative lanciert. Der Bundesrat hat die Idee vorerst abgelehnt und ist der Ansicht, dass die Bedingungen noch nicht erfüllt seien, insbesondere in Sicherheitsfragen.

Vor Ort bleibt die Situation in Gaza dramatisch. Die Glückskette hat den Waffenstillstandsvertrag zum Anlass genommen, eine neue Spendenkampagne zu lancieren. «Die schweizerische Solidarität ist wichtiger denn je, um der völlig erschöpften Zivilbevölkerung zu helfen», betont die humanitäre Stiftung.