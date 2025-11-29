Die Woche in der Schweiz

Haben sich die Schweizer Firmenchefs, die US-Präsident Donald Trump beim Gespräch über Zölle eine Rolex und einen Goldbarren angeboten haben, der Korruption schuldig gemacht? Zwei Schweizer Parlamentarier haben Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft eingereicht.

«Die Glaubwürdigkeit unserer Institutionen, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und das internationale Ansehen der Schweiz stehen auf dem Spiel», schreiben Raphaël Mahaim und Greta Gysin, beide von den Grünen, in einem siebenseitigen Schreiben an die Bundesanwaltschaft, das RTS vorliegt.

Anfang des Monats waren die Chefs von grossen Schweizer Unternehmen (darunter Rolex, Mercuria, Partners Group, MKS und Richemont) ins Weisse Haus gereist – «nicht mit leeren Händen», wie Blick am Donnerstag betonte –, um Trump davon zu überzeugen, dass ein bilaterales Handelsabkommen für beide Länder von grossem Nutzen wäre.

Mahaim sagte am Donnerstag gegenüber RTS, die Frage sei, ob die CEOs gegen das Strafgesetz verstossen hätten, indem sie versucht hätten, einen fremden Amtsträger zu bestechen.

«Diese unwirkliche Szene, die die Schweiz und die ganze Welt miterlebt hat, in der führende Industrievertreter den amerikanischen Präsidenten mit Geschenken von unanständigem Wert überhäufen […]. Was vor einigen Jahren noch undenkbar war, ist das nun zur Norm geworden?», fragte er. Die Frage ist nun, ob sich die Bundesanwaltschaft mit dem Fall befassen wird. Sie könnte sie eine Untersuchung einleiten. Der Fall könnte dann vor dem Bundesstrafgericht landen.