Die Woche in der Schweiz

Der Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana beschäftig die Schweizer Medien weiterhin intensiv. Es scheint nun belegt zu sein, dass die Tragödie durch Bengalkerzen ausgelöst wurde, die den schalldämmenden Schaumstoff an der Decke in Brand setzten.

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Rolle des Paares an der Spitze des Betriebs. Barbesitzer Jacques Moretti bleibt in Untersuchungshaft, um eine Flucht zu vermeiden und seine Rolle zu klären. Seine Ehefrau Jessica Moretti wurde ebenfalls ausführlich von der Staatsanwaltschaft vernommen. Sie entgeht der Untersuchungshaft, unterliegt jedoch strengen Ersatzmassnahmen und darf das Land nicht verlassen.

Die von Medien präsentierten Informationen zeigen zwei sehr unterschiedliche Versionen. Einerseits bestreitet das Eigentümerpaar insbesondere, von der Gefährlichkeit des verwendeten Schaumstoffs gewusst und sein Personal dazu animiert zu haben, Bengalkerzen zu nahe an der Decke zu verwenden. Andererseits deuten Aussagen ehemaliger Mitarbeiter:innen exakt auf dies hin.

Der Fall von Cyane, über den in mehreren Medien berichtet wurde, zeigt diese Ambivalenz. Die 24-jährige Französin wurde als jene Kellnerin mit dem Helm identifiziert, die auf den Schultern eines Kollegen sass und Flaschen mit Bengalkerzen zu nahe an die Decke hielt. Das Ehepaar Moretti beschreibt die junge Frau als «praktisch ein Familienmitglied». In Frankreich weisen die Eltern der beim Brand ums Leben gekommenen Kellnerin eine solche Nähe zurück und prangern «unwahre Aussagen» an.