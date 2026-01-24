Die Woche in der Schweiz

US-Präsident Donald Trump hielt am Mittwoch am WEF eine 70-minütige Rede , an der er gegen Europa schoss und seine Grönland-Ambitionen bestätigte.

Trump tauchte im Schweizer Bergort Davos auf, «eine Beleidigungsbazooka schwingend», schrieb The Guardian. «Er machte sich über Emmanuel Macrons Pilotensonnenbrille lustig, tadelte Mark Carney (‹Kanada lebt nur wegen den Vereinigten Staaten›), behauptete, dass die Schweizer ‹nur wegen uns gut sind› und stichelte gegen Dänemark, weil es Grönland während des Zweiten Weltkriegs ‹in sechs Stunden› verloren habe.»

«Bin nur ich das oder ist das selbst für trumpsche Standards ein neuer Tiefpunkt absurden, zusammenhanglosen, fakenfreien Gebrabbels?» postete Cédric Wermuth, Co-Präsident der Sozialdemokratischen Partei (SP).

«Er ist gekommen, er hat gepoltert, gedroht und sich selbst gelobt», fasste SRF in einer Analyse zusammen. «Es wurde einmal mehr klar, dass der US-Präsident in seiner eigenen Fiktion lebt. Eine Fiktion, die für den Rest der Welt zunehmend zu einem gefährlichen Ritt wird.»

«Letztlich erhielt man mit Trumps Davoser Rede, was zu erwarten war», so das Schweizer Newsportal Watson. «Für das Image des Weltwirtschaftsforums war es eine zweischneidige Angelegenheit. Statt Lösungen zu liefern, verdeutlichte sie nur, warum gerade so vieles auf dieser Welt in die falsche Richtung geht.»