Heute in der Schweiz

Die Überraschung blieb aus. Die Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen hatte an der Urne keine Chance.

69,8% der der Stimmberechtigten lehnten die Vorlage ab. Auch in keinem Kanton fand das Anliegen eine Mehrheit und so zeichnete sich bereits früh ein Scheitern am Ständemehr ab. Die Stimmbeteiligung betrug tiefe 36,7% – weniger als der langjährige Durchschnitt von 47% (zwischen 2011 und 2023).

Die Umweltverantwortungsinitiative polarisierte entlang bekannter Muster: Frauen, Junge und Städte tendierten eher zum Ja, Männer und Wirtschaftskreise zum Nein.

Das Resultat sei eine «deutliche Niederlage», sagt Lukas Golder, Politologe vom Meinungsforschungsinstitut gfs.bern gegenüber SRF. Die Ablehnung sei bedeutender, als man hätte erwartet können. Allerdings sei es für eine Jungpartei bereits eine Leistung, eine Initiative zu lancieren, relativiert der Politologe.

Ähnlich sehen es die Jungen Grünen. Enttäuscht über das Resultat, schrieben sie in einer MedienmitteilungExterner Link: «Einmal mehr hat die Angstmacherei der Bürgerlichen und Grosskonzernen ihre Wirkung gezeigt. […] Als Jungpartei genügend Unterschriften für eine eidgenössische Volksinitiative zu sammeln und eine Abstimmungskampagne auf die Beine zu stellen, ist keine Selbstverständlichkeit.»

Bürgerliche und Wirtschaftsverbände geben dagegen sich erleichtert. Die Stimmbürger hätten das Land nicht an die Wand fahren wollen, sagte Economiesuisse-Geschäftsleiterin Monika Rühl und für FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen war die Umweltverantwortungsinitiative «eine der extremsten Initiativen, über die wir in den letzten Jahrzehnten abgestimmt haben».

Die nationalkonservative SVP forderte im Nachgang zur Abstimmung den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen und «den Verzicht auf immer radikalere Klimaziele in immer mehr von Bürokratie triefenden CO2-Gesetzen.»