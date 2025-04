Heute in der Schweiz

Für die Tageszeitung La Liberté wird der Welt das Bild eines Mannes in Erinnerung bleiben, der «einfach, zugänglich und – vorsichtig ausgedrückt – innovativ» war. In der Tat hat er das Übel des sexuellen Missbrauchs angesprochen, aber die konkrete Umsetzung liess auf sich warten. Und der Papst ging auch nicht so weit, die systemischen Ursachen sexueller Gewalt anzuerkennen. Die Freiburger Zeitung schrieb: «Für die einen ging er zu weit, für die anderen war er halbherzig.»

Für Le Quotidien Jurassien war er durch die Einfachheit seiner Stellungnahmen zugunsten der Ausgegrenzten, der Homosexuellen oder des Klimas ein Hoffnungsträger und Friedensstifter. Zuletzt hatte er in einem Brief an die amerikanischen Bischöfe, unter denen sich auch Anhänger von Präsident Trump befanden, die Zwangsausweisungen von Migrantinnen und Migranten aus Lateinamerika angeprangert.

Der Schweizergardist David Geisser wird Papst Franziskus in besonders guter Erinnerung behalten. Als gelernter Koch durfte der Zürcher, der ab 2013 zwei Jahre im Vatikan arbeitete, am Rezeptbuch «The Vatican Cookbook» mitwirken und erhielt so exklusive Einblicke in die kulinarischen Vorlieben von Papst Franziskus. «Er liebte Süsses, vor allem Dulce de Leche aus seiner Heimat, und auch Pizza», verrät er.

Die Kardinäle werden nun das Konklave beginnen, das zur Ernennung eines neuen Papstes führen wird. Es ist oft schwer vorherzusagen, wer der nächste Pontifex wird, aber es gibt einige Namen, die herausstechen. Dazu gehören der italienische Kardinal Pietro Parolin und der ungarische Kardinal Péter Erdö. Vielleicht wird auch zum ersten Mal ein Papst aus Afrika oder Asien im Vatikan sitzen. Im Gespräch sind der ghanaische Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson oder der philippinische Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle.