Heute in der Schweiz

Steven Wood, Gründer der New Yorker Investmentfirma Greenwood Investors und Kandidat für den Verwaltungsrat der Swatch Group, sagt, das Uhrenunternehmen leide unter einer «geschlossenen Kultur» und würde von neuen Führungskräften mit frischen Ideen profitieren .

«Die Swatch Group hat ihre Investoren seit Jahren enttäuscht», sagte Wood gegenüber der Finanzplattform The Market der NZZ. Er habe sich bereits an Nick Hayek Jr. gewandt, den CEO von Swatch, und ihn zu mehr Transparenz gegenüber den Anleger:innen ermuntert, so Wood weiter. Seiner Meinung nach muss sich das Unternehmen darauf konzentrieren, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu schaffen und Seltenheit und Exklusivität zu betonen.

Er unterstreicht die Tatsache, dass der Markt für hochwertige Uhren (Uhren mit einem Preis von über 3000 Franken) jährlich um 6,5 % gewachsen ist – ein Marktsegment, auf das Swatch seine Anstrengungen konzentrieren sollte.

Ein Argument gegen Woods Kandidatur ist, dass er kein Schweizer ist und auch keinen Hintergrund in der Schweizer Industrie hat. Wood entgegnet jedoch, dass über 90% der Einnahmen der Swatch Group aus dem Ausland stammen. Er weist auch darauf hin, dass der Swiss Code of Best Practice eine grössere Diversität im Verwaltungsrat fordert.