Heute in der Schweiz

Die PACS , eine vor allem in Frankreich verbreitete Form von eingetragenen Partnerschaften, sind in der Schweiz nicht anerkannt. Eine Motion im Nationalrat wollte das ändern – ohne Erfolg.

Das Anliegen geistert schon einige Jahre beim Gesetzgeber herum. Am Montag nun wollte Nationalrätin Katja Christ im Parlament erreichen, dass ausländische eingetragene Partnerschaften wie etwa der französische «Pacte Civil de Solidarité» künftig in der Schweiz anerkannt werden. «Paare, die im Ausland eine solche Partnerschaft eingegangen sind, stehen in der Schweiz vor vielen Unsicherheiten – sei es im Erbrecht, bei der Aufenthaltsbewilligung oder in Steuerfragen», begründete sie das Anliegen im Rat.

Zudem gerate die Schweiz auf dem Fachkräftemarkt ins Hintertreffen, denn viele europäische Länder hätten diese Rechtsform des Zusammenlebens inzwischen anerkannt. Die Schweiz sei für diese Fachkräfte weniger attraktiv. Die Auslandschweizer-Organisation ASO hatte sich regelmässig für die PACS stark gemacht.

Hingegen sprach sich der Bundesrat ebenso verlässlich dagegen aus. So auch gestern Justizminister Beat Jans, als er Katja Christ antwortete: «Ihnen ist sicher bekannt, dass wir in der Schweiz heute auf Bundesstufe gar keinen Pacs kennen», sagte er: «Wir müssten deshalb zuerst ein solches schaffen.» Dies sei auf anderem Wege aufgegleist und ein zusätzliches Gesetzgebungsprojekt sei daher nicht sinnvoll. Motionärin Christ befürchtet allerdings, «dass genau dieser Punkt in der Reform nicht aufgenommen wird – mit negativen Folgen für viele betroffene Paare in der Schweiz».