Heute in der Schweiz

Im Detail zählte die BFS-Erhebung im Jahr 2024 47’075 Betriebe in der Schweiz, was einem Rückgang von 1,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Beschäftigung in diesem Sektor, in dem 2024 147’900 Personen arbeiteten, nahm um 0,7% ab. Die Betriebe sind im Durchschnitt aber grösser geworden (22,1 Hektar).

Zum ersten Mal seit 14 Jahren ist die Zahl der Biobetriebe (7889) nicht gestiegen, sondern stabil geblieben. Dabei ist die Situation in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich. Während im Wallis und in St. Gallen Rückgänge zu verzeichnen waren, nahmen die Biobetriebe in Genf, Zürich und Neuenburg zu.

Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche in der Schweiz beträgt im Jahr 2024 1’041’000 Hektar, wovon 58% auf Wiesen und Weiden, 38% auf Äckern und der Rest auf Wein- und Obstgärten entfallen. Der Bericht weist darauf hin, dass der Getreideanbau um 3,5% auf 136’400 Hektar zurückging.