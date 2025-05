Heute in der Schweiz

Gestern standen zwar keine eidgenössischen Vorlagen zur Abstimmung – doch in vielen Kantonen und Gemeinden wurde trotzdem fleissig abgestimmt und gewählt . Auf kommunaler Ebene sorgte ein Volksentscheid in der Gemeinde Weinfelden TG für Aufsehen.

In insgesamt 14 Kantonen und zahlreichen Gemeinden standen am Wochenende Entscheide an. So wird es etwa im Kanton Uri es keine Sozialdetektiv:innen geben – die Vorlage zum neuen Sozialhilfegesetz wurde mit 50,7% abgelehnt, wie SRF berichtet. Das Urner Sozialhilfegesetz ist fast 30-jährig. Die Mitte hatte eine Gesetzesrevision angestossen, FDP und SVP standen dahinter, SP, Grüne und GLP haben die Vorlage bekämpft.

Was für viele Schlagzeilen sorgte, war der Entscheid in Weinfelden im Kanton Thurgau. Dort soll es kein Grabfeld nach muslimischer Tradition geben. Die Stimmbevölkerung lehnte das neue Friedhofsreglement ab – mit knapp 52% der Stimmen. Im Stadtparlament war die Vorlage noch unbestritten: Mit 24 zu 4 Stimmen wurde das neue Friedhofsreglement angenommen. Dagegen ergriff die EDU mit Unterstützung der SVP das Referendum, welches mit fast 1000 Unterschriften zustande kam.

Am Freitag berichtete ich Ihnen an dieser Stelle über die Sanierung des Berner Kult-Freibads Marzili. Die Berner Stimmberechtigten haben dem Baukredit in der Höhe von 66.8 Millionen Franken an der Urne zugestimmt. 20’100 Personen stimmten dem Vorhaben zu, 7272 lehnten es ab. Das entspricht einem Ja-Anteil von 73.4%. Doch gemäss Berner Zeitung / der Bund gibt es bei der Umsetzung noch zwei Knackpunkte: Einerseits das Einhalten des Zeitplans und anderseits die Einigung mit den elf Einsprechenden, die unter anderem den geplanten Abbau von 130 Parkplätzen bekämpfen.