Heute in der Schweiz

Die Situation im deutschsprachigen Teil des Landes ist ähnlich schwierig. SRF hat Kostensenkungsmassnahmen und weitere Stellenstreichungen angekündigt: Bis Ende Jahr werden 66 Vollzeitstellen abgebaut, wie das Unternehmen mitteilte. Die Sparmassnahmen betreffen vor allem die Bereiche Produktion und Technologie. Die Programme sollten hingegen nicht direkt betroffen sein. Mit diesen Massnahmen will SRF weitere 12 Millionen Franken einsparen.

In Bern gab die Generaldirektion der SRG am Dienstag bekannt, dass sie ihren Sitz an der Giacomettistrasse aufgibt. Der beeindruckende Gebäudekomplex in der Nähe der Autobahn wurde bereits 2012 verkauft und die SRG ist derzeit Mieterin einzelner Gebäudeteile. Ende 2026 wird die Generaldirektion das Gebäude verlassen und in die ehemaligen Studios des Deutschschweizer Radios an der Schwarztorstrasse umziehen. An diesen Standort wurde bereits Swissinfo verlegt.

Diese konkreten Massnahmen folgen auf die Vorstellung eines umfassenden Reorganisationsplans am Montag. Die SRG hat angegeben, bis 2029 270 Millionen Franken einsparen zu wollen. Mit diesen Budgetkürzungen sollen die schrittweise Senkung der Fernsehgebühren sowie der «drastische Rückgang» der Werbeeinnahmen kompensiert werden.