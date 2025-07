Heute in der Schweiz

Der so genannte Fuchsbandwurm wird durch einen Parasiten verursacht, der in den Fäkalien vor allem von Füchsen, aber auch von Hunden und Katzen vorkommen kann. Diese Erkrankung, auch alveoläre Echinokokkose genannt, kann auf den Menschen übertragen werden, wenn versehentlich Eier des Parasiten aufgenommen werden – etwa durch den Verzehr von verschmutzten Beeren. Der Parasit befällt dann die Leber und kann weitere Organe schädigen, was nach mehreren Jahren tödlich enden kann.

Eine Übersichtsarbeit, veröffentlicht in der Fachzeitschrift The Lancet Infectious Diseases, zeigt, dass diese Krankheit in Europa zunimmt. Die Schweiz ist nach Litauen das am zweitstärksten betroffene Land. Derzeit werden durchschnittlich etwa 70 Fälle pro Jahr in der Schweiz diagnostiziert.

Zur Vorbeugung gelten ähnliche Massnahmen wie früher gegen die Tollwut: Es wird empfohlen, den Gemüsegarten gut einzuzäunen, damit Füchse keinen Zugang haben, und Lebensmittel, die in der Natur oder im Wald gesammelt werden, sorgfältig zu waschen und zu kochen. Haustiere sollten regelmässig mit einem gegen den Parasiten wirksamen Entwurmungsmittel behandelt werden.