Walentina Matwijenko hielt am Montag ihre Rede während des 15. Gipfeltreffens der Parlamentspräsidentinnen in Genf.

Die als mächtigste Frau Russlands geltende Walentina Matwijenko ist am 15. Gipfel der Parlamentspräsidentinnen in Genf aufgetreten – obwohl sie auf der Sanktionsliste steht. Die Schweiz macht für internationale Diplomatie für Sanktionierte Ausnahmen.

Walentina Matwijenko ist nicht irgendwer. Die 76-jährige Vorsitzende des russischen Föderationsrats gilt als enge Vertraute von Wladimir Putin und «hat unter anderem die Entsendung russischer Truppen in die Ukraine befürwortet, genauso wie die Gesetzesgrundlage zur Annexion der Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja», wie der Tages-Anzeiger schon Mitte Juli schrieb. Trotzdem stand sie am Montag am Rednerpult des 15. Gipfels der Parlamentspräsidentinnen in Genf.

Matwijenko steht auf den Sanktionslisten der Schweiz, der EU und der USA. Dass sie dennoch einreisen durfte, liegt an einer Ausnahmebewilligung: Als Gastland internationaler Organisationen wie der Interparlamentarischen Union (IPU) verpflichtet sich die Schweiz, diplomatische Arbeit nicht zu behindern.

In Russland wurde Matwijenkos Ankunft mit freundlichen Bildern verbreitet – Regierungsflugzeug, Blumenstrauss, internationale Bühne. In Genf trat sie als Friedensstifterin auf und forderte Sicherheit für alle Nationen, so der Blick. Doch ihr Auftritt hat politische Brisanz: Neben ihr waren auch weitere sanktionierte Abgeordnete anwesend. Beobachter:innen werten den Anlass als diplomatischen Erfolg für den Kreml.