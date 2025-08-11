Heute in der Schweiz

Am 28. Mai begruben Millionen Tonnen an Schutt und Eis grosse Teile des Walliser Bergdorfs im Lötschental unter sich. Heute Abend beendet die Armee ihren Hilfseinsatz in Blatten.

Jene Teile des Dorfs, die nicht vom massiven Bergsturz verschüttet wurden, versanken nach der Katastrophe langsam im See, der hinter dem Bergsturz entstand. Vor allem dort waren seit dem 27. Juni bis zu 30 Angehörige der Schweizer Armee im Einsatz. Sie räumten den See von Schwemmholz und Hausteilen und sortierten die geborgenen Materialien zur Weiterverarbeitung.

«Mit einer aktuellen Tiefe von rund 40 Zentimetern können wir nun unsere Boote nicht mehr benutzen», erklärte der Oberstleutnant der Territorialdivision 1, Jean-Claude Gagliardi, das Ende der laufenden Mission im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, wie der Schweizer Bauer berichtet.

Seit Ende Mai sei das Seevolumen um etwa ein Drittel geschrumpft, hiess es. Seit Juli gab es diesbezüglich kaum eine Veränderung. Die Arbeiten auf geologischer Ebene würden aber noch weitergeführt. Die Gefahr eines weiteren Bergsturzes sei noch nicht gebannt.