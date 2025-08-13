Heute in der Schweiz

Nachdem Washington Zölle in Höhe von 39% auf Schweizer Exporte in die USA verhängt hat, darf die Schweiz den Vereinigten Staaten keine Zugeständnisse machen . Das ist die Meinung von fast zwei Dritteln der Bevölkerung, wie eine Umfrage von Yougov zeigt.

Nur ein Viertel der Bevölkerung teilt den bisherigen Kurs des Bundesrats, weiter zu verhandeln, um einen Weg zu finden, der den amerikanischen Präsidenten Donald Trump zumindest teilweise zufriedenstellt und ihn zu einer Senkung der Zölle bewegt.

Unter den verschiedenen Ideen, wie man vorgehen könnte, ist eine, über die der Tages-Anzeiger heute berichtet: Der Kauf von US-amerikanischen Boeing-Flugzeugen durch die deutsche Lufthansa könnte über die Schweiz abgewickelt werden, um das Handelsdefizit der USA gegenüber der Eidgenossenschaft zu verringern. Dieses ist dem Bewohner des Weissen Hauses ein Dorn im Auge.

Die Hälfte der von Yougov befragten Personen sind der Meinung, dass die Schweiz stärker auf die lokale Produktion setzen sollte, auch wenn dies mit einem allgemeinen Preisanstieg verbunden wäre. 41% sind der Meinung, Schweizer Unternehmen sollten keine umfangreichen Investitionen in den USA tätigen. 14% sind der gegenteiligen Meinung.

Mehr als die Hälfte der Anhängerinnen und Anhänger fast aller politischen Parteien sprechen sich für eine stärkere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union aus, mit Ausnahme der Wählerinnen und Wähler der traditionell europafeindlichen Schweizerischen Volkspartei (SVP). Diese ist entschieden gegen diese Option.