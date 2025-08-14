Heute in der Schweiz

Nach guten Erfahrungen mit den Auslandschweizer:innen soll die breite Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt in der zweiten Jahreshälfte 2026 online abstimmen können – sofern der Grosse Rat die nötigen 6,7 Mio. Franken bewilligt.

Die Auslandschweizer:innen zeigen, wie es geht: Dank ihrer grossen Beteiligung am E-Voting will der Kanton Basel-Stadt E-Voting der breiten Bevölkerung zugänglich machen. Schon in einem Jahr sollen Bürger:innen online abstimmen und wählen können.

«Bei den Auslandschweizern sind die Erfahrungen sehr gut», sagte Staatsschreiberin Barbara Schüpbach gegenüber dem Regionaljournal Basel Baselland. 68% derjenigen, die aus dem Ausland an der letzten Abstimmung teilgenommen haben, machten das online.

Darum wird das Angebot jetzt ausgeweitet. Schon in der zweiten Jahreshälfte 2026 soll es bereit sein. Vorausgesetzt, der Grosse Rat genehmigt die 6,7 Mio. Franken, die für die nächsten zehn Jahre E-Voting vorgesehen sind.

Gemäss den Vorgaben des Bunds dürfen nicht mehr als 30% des kantonalen Elektorats beim E-Voting mitmachen, in Basel-Stadt gilt: Wer sich zuerst anmeldet, stimmt online ab. Doch die Staatskanzlei rechnet nicht mit einem Ansturm. Bei den Pilotgemeinden im Kanton St. Gallen hätten sich am Anfang zirka 15% der Stimmberechtigten angemeldet, dann sei der Anteil langsam gestiegen, so Schüpbach. Zu Sicherheitsbedenken sagt sie, dass man in das System der Post Vertrauen habe.