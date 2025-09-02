Heute in der Schweiz

Der Kanton Zürich will Französisch künftig erst ab der Sekundarschule unterrichten. Dieser Entscheid könnte weitreichende Folgen für die Sprachpolitik der Schweiz haben und erntet Kritik aus Bundesbern und der Romandie.

Die Zürcher Kantonsrät:innen der Mitte, der SVP, der GLP und der EVP sind der Ansicht, dass Kinder in der Primarschule kaum Französisch lernen. Laut SRF sind die Politiker:innen der Meinung, dass Sekundarschüler:innen die grammatikalisch komplexe Sprache schneller und effizienter erlernen könnten. Deshalb soll der Französischunterricht in die Oberstufe verschoben werden.

Dagegen ausgesprochen haben sich SP, AL sowie die Grünen. Wenn der grosse Kanton Zürich das Frühfranzösisch abschaffe, sei das ein markantes und bedenkliches Zeichen gegen die sprachliche Kohäsion und die Identität des Landes, sagte ein Kantonsrat in seinem Votum. Auch die Zürcher Regierung wollte Frühfranzösisch beibehalten. Eine Mehrheit des Parlaments hörte nicht auf die Warnungen und unterstützte den Vorstoss. Damit folgt Zürich dem Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) hält den Entscheid des Zürcher Kantonsparlaments für «ein beunruhigendes Signal», wie sie in einem Interview mit RTS sagt. Sollte der Kanton Zürich aus dem HarmoS-Konkordat austreten, erwägt der Bundesrat ein Sprachengesetz. Dieses würde vorschreiben, dass in der Primarschule zuerst eine Landessprache unterrichtet werden muss. In Zürich wäre dies Französisch statt Englisch.