Heute in der Schweiz

Wir bleiben beim VBS: Nachdem in der Nacht auf Mittwoch Drohnen den polnischen Luftraum verletzt haben, stellt sich in Bundesbern die Frage: Könnte sich die Schweiz gegen Angriffe aus der Luft verteidigen?

«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Verteidigungsminister Martin Pfister gegenüber CH Media. Die FA-18, der derzeit modernste Kampfjet der Luftwaffe, wäre nicht in der Lage, solche Drohnen zu erkennen, «unter anderem, weil die Leistung des Radarsystems dafür nicht ausreicht».

Für Pfister steht nach dem russischen Übergriff auf Polen fest: «Der F-35 könnte solche Drohnenangriffe abwehren, auch darum ist er für uns so wichtig.» Mitte 2027 sollten laut dem Bund die ersten dieser Jets geliefert werden. Streitigkeiten gibt es noch bezüglich des Fixpreises für die 36 bestellten F-35, den die USA nicht mehr gelten lässt – oder vielmehr um die Frage, ob die Schweiz den Kredit erhöhen oder weniger Jets bestellen soll.

Die Luftabwehr der Schweiz soll neben dem F-35 auch durch das amerikanische Patriot-System gestärkt werden. 2022 hat die Schweiz fünf dieser Systeme bestellt, deren Lieferung zwischen 2026 und 2028 vorgesehen ist. Allerdings läuft auch hier nicht alles nach Plan. Die Beschaffung verzögert sich, da laut der USA zunächst die Ukraine mit neuen Systemen ausgerüstet werden soll.