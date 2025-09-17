Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Weniger als zwei Wochen vor der Abstimmung über die elektronische Identität (E-ID) und die Abschaffung des Eigenmietwerts präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse der zweiten SRG-Umfrage zu den Stimmabsichten.

Auch die Kampfflugzeuge vom Typ F-35, welche die Schweiz in den USA bestellt hat, sorgen erneut für Schlagzeilen. Eine Umfrage zeigt: Die wiederholten Skandale haben das Vertrauen der Bevölkerung in den Bundesrat in dieser Frage erschüttert – sie will nicht länger zahlen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre