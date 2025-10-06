Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Am Vorabend des zweiten Jahrestags des Hamas-Angriffs auf Israel äussern die jüdischen Verbände und Vereinigungen in der Schweiz ihren Schmerz. Am Wochenende kehrten Mitglieder der Gaza-Flottille nach einer Haft, die sie als «unmenschlich» bezeichnen, zurück in die Schweiz.

Ich berichte Ihnen im heutigen Briefing auch von Schweizer Kühen, die wegen der amerikanischen Zölle zur Schlachtbank geführt werden, über die Kostenexplosion bei der Kaserne der Schweizergarde im Vatikan und über das Tragen des Kopftuchs in Schweizer Schulen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.