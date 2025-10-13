Heute in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
An diesem Montag richten die Schweizer Medien ihr Augenmerk auf die grossen Ereignisse der internationalen Politik, vor allem auf den in Gaza eingeleiteten Friedensprozess.
Wie Sie im heutigen Briefing entdecken werden, haben diese verschiedenen Ereignisse manchmal sehr konkrete Auswirkungen in der Schweiz.
Bei den rein schweizerischen Themen befassen wir uns heute mit den eidgenössischen Abstimmungen des nächsten Monats, da eine der Vorlagen wegen eines Formfehlers vom Programm gestrichen werden könnte.
Viel Vergnügen beim Lesen!
Wenig überraschend ist die Freilassung der letzten israelischen Geiseln, die seit zwei Jahren von der Hamas in Gaza festgehalten wurden, sowohl in der Schweiz als auch in anderen Ländern die unverzichtbare Nachricht des Tages. Diese Aufmerksamkeit dürfte anhalten, mit der Eröffnung eines «Friedensgipfels» in Ägypten am Montag, unter dem gemeinsamen Vorsitz der ägyptischen und amerikanischen Präsidenten.
Die Schweizer Medien berichten auch ausführlich über die Gewalt, die am Samstag eine pro-palästinensische Demonstration in Bern überschattete. Diese nicht genehmigte Demonstration, an der etwa 5000 Personen teilnahmen, führte zu heftigen Zusammenstössen und einer für die Schweiz recht ungewöhnlichen Bilanz: 20 Verletzte (darunter 18 Polizisten) und erhebliche Sachschäden, die sich auf mehrere Millionen Franken belaufen werden.
Ebenfalls beispiellos ist, dass mehr als 536 Personen von der Polizei kontrolliert und dann wieder freigelassen wurden, mit einer Ausnahme. Eine Untersuchung ist im Gange, und die Möglichkeit strafrechtlicher Verfolgung wird geprüft.
Polizei und Demonstrierende liefern sehr widersprüchliche Versionen der Ereignisse. Aber die Gewalt der Ereignisse hat einen kleinen Schock ausgelöst, der Folgen haben könnte; Rufe nach mehr Härte werden laut. «Die politische Aufarbeitung dieser Angelegenheit wird uns noch lange beschäftigen», sagte der Stadtberner Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried.
Im internationalen Nachrichtenfluss sorgt erneut der Handelsstreit zwischen den USA und China für Schlagzeilen. Am Wochenende sendete US-Präsident Donald Trump widersprüchliche Signale aus, was an den wichtigsten Börsen – auch in der Schweiz – für Unruhe sorgte.
In der Annahme, dass China aufgrund der Einführung neuer Kontrollen für den Export seltener Erden «sehr feindselig» werde, hatte Trump am Freitag seine Absicht angekündigt, ab dem 1. November Zölle von 100%auf chinesische Produkte zu erheben, zusätzlich zu den bereits geltenden. Am Sonntag mässigte der amerikanische Präsident seinen Ton und erklärte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, dass die USA «China helfen wollen, nicht schaden».
Diese Art von Unsicherheit hat eine zerstörerische Wirkung auf die Aktienmärkte. Die Ankündigung vom Freitag hatte zur Folge, dass viele Börsen im Minus schlossen. In der Schweiz gingen die drei wichtigsten Börsenindizes zurück: -1,01% für den Swiss Market Index, -1,19% für den Swiss Leader Index und -0,93% für den Swiss Performance Index.
Die beruhigenden Aussagen vom Sonntag reichten nicht aus, um die Finanzmärkte vollständig zu beruhigen. Die wichtigsten asiatischen Börsen verzeichneten am Montag einen deutlichen Rückgang. Etwas gegen den Trend verzeichnete die Schweizer Börse am Montag bei Eröffnung einen leichten Aufschwung.
Die Schweizer Medien vom Montag räumen der Ernennung des neuen französischen Premierministers Sébastien Lecornu viel Platz ein. Dieser wurde in sein Amt wiederberufen, nachdem er erst vor wenigen Tagen von diesem Posten zurückgetreten war, nur wenige Stunden nach seiner Ernennung durch Präsident Emmanuel Macron.
Die Schweizer Medien zeigen sich ziemlich ratlos und kritisch und betonen die bevorstehenden Schwierigkeiten für diese neue Regierung, die anscheinend nicht den von den Französ:innen geäusserten Erwartungen nach Veränderung entspricht. Der Blick fasst die Zweifel der Schweizer Medien gut zusammen. Er schreibt, dass «die Regierung den Mann vergessen lassen muss, der im Elysée-Palast nun mit seinem Rekordtief an Beliebtheit das Klima belastet: Emmanuel Macron».
Für die neue französische Regierung besteht das erste grosse zu lösende Problem darin, einen Haushalt in einem stark verschuldeten Staat mit Druck auf die öffentlichen Finanzen aufzustellen. In der Analysesendung «C dans l’air» des Senders France 5 sagte Richard Wehrli, Frankreich-Korrespondent des Blicks, dass dieser Geldmangel bis in die Schweiz Auswirkungen haben könnte, nämlich mit weniger Schiffverbindungen auf dem Genfersee.
Die Defizite der Schiffverbindungen zwischen der Schweiz und Frankreich auf dem Genfersee müssen zu gleichen Teilen von beiden Ländern getragen werden. Aber Frankreich hatte sich geweigert, dieses Abkommen zu verlängern. Nach mehrmonatigen Verhandlungen wurde jetzt ein Kompromiss angekündigt: Beide Seiten werden die Defizite weiterhin zu gleichen Teilen finanzieren, aber mit einem reduzierten Transportangebot ab dem nächsten Jahr. Die Verbindungen zwischen Lausanne und Thonon-les-Bains werden am stärksten betroffen sein, sie werden halbiert.
Eine der Vorlagen für die eidgenössischen Abstimmungen vom 30. November ist Gegenstand einer Kontroverse. Das Initiativkomitee für einen Milizdienst hat nämlich Beschwerde eingereicht. Im Mittelpunkt der Kritik: die Erläuterungsbroschüre des Bundes.
Gemäss Informationen, die von der RTS-Redaktion im Bundeshaus enthüllt wurden, ist das Komitee der Ansicht, dass bestimmte Formulierungen in der Broschüre nicht dem Geist der Initiative entsprechen, die am 30. November dem Stimmvolk vorgelegt wird. Die Broschüre stellt zum Beispiel fest, dass die Initiative «zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen würde», obwohl es sich aus Sicht des Komitees nur um ein Nebenziel handelt.
Das Initiativkomitee fordert eine Korrektur des Abstimmungsmaterials oder sogar eine Verschiebung der Abstimmung. Aber in der Praxis gibt es äusserst wenig Chancen, dass eine solche Beschwerde Erfolg haben wird. «Es ist extrem kompliziert und nach geltendem Recht praktisch unmöglich», sagt der Verfassungsrechtsprofessor Jacques Dubey gegenüber RTS.
