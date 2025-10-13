Heute in der Schweiz

Die Schweizer Medien vom Montag räumen der Ernennung des neuen französischen Premierministers Sébastien Lecornu viel Platz ein. Dieser wurde in sein Amt wiederberufen, nachdem er erst vor wenigen Tagen von diesem Posten zurückgetreten war, nur wenige Stunden nach seiner Ernennung durch Präsident Emmanuel Macron.

Die Schweizer Medien zeigen sich ziemlich ratlos und kritisch und betonen die bevorstehenden Schwierigkeiten für diese neue Regierung, die anscheinend nicht den von den Französ:innen geäusserten Erwartungen nach Veränderung entspricht. Der Blick fasst die Zweifel der Schweizer Medien gut zusammen. Er schreibt, dass «die Regierung den Mann vergessen lassen muss, der im Elysée-Palast nun mit seinem Rekordtief an Beliebtheit das Klima belastet: Emmanuel Macron».

Für die neue französische Regierung besteht das erste grosse zu lösende Problem darin, einen Haushalt in einem stark verschuldeten Staat mit Druck auf die öffentlichen Finanzen aufzustellen. In der Analysesendung «C dans l’air» des Senders France 5 sagte Richard Wehrli, Frankreich-Korrespondent des Blicks, dass dieser Geldmangel bis in die Schweiz Auswirkungen haben könnte, nämlich mit weniger Schiffverbindungen auf dem Genfersee.

Die Defizite der Schiffverbindungen zwischen der Schweiz und Frankreich auf dem Genfersee müssen zu gleichen Teilen von beiden Ländern getragen werden. Aber Frankreich hatte sich geweigert, dieses Abkommen zu verlängern. Nach mehrmonatigen Verhandlungen wurde jetzt ein Kompromiss angekündigt: Beide Seiten werden die Defizite weiterhin zu gleichen Teilen finanzieren, aber mit einem reduzierten Transportangebot ab dem nächsten Jahr. Die Verbindungen zwischen Lausanne und Thonon-les-Bains werden am stärksten betroffen sein, sie werden halbiert.