Heute in der Schweiz

Die neuen Eigenkapitalanforderungen, welche die Schweizer Behörden der UBS auferlegen wollen, gefallen der Grossbank nicht. Sie drohte aus diesem Grund sogar damit, ihren Hauptsitz ins Ausland zu verlegen. Laut einem Experten, den das italienischsprachige Radio und Fernsehen RSI interviewte, ist ein Wegzug der UBS keine so abwegige Möglichkeit .

Ist es wirklich möglich, dass die UBS die Schweiz verlässt? «Das ist es», antwortet Henry Peter, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Genf und Verwaltungsratsmitglied verschiedener Banken und Versicherungsgesellschaften. Der Ökonom betont, das eigentliche Problem sei nicht, was viele denken würden, nämlich dass die UBS die Regierung «erpressen» wolle, um die Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften zu vermeiden.

Der Knackpunkt sei vielmehr das Aktionariat, von dem 70-80% aus dem Ausland stammten. «Wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Investment ausserhalb der Schweiz mehr wert wäre, weil es diesen Anforderungen nicht unterworfen wäre, und sie entscheiden das, könnten sie beschliessen, den Sitz der Bank zu verlegen.» Die zweite Hypothese wäre, ein Kaufangebot zu akzeptieren. «Es gibt zweifellos viele Banken, die daran interessiert sind, die UBS zu kaufen», fügt Peter hinzu.

Welche Konsequenzen hätte ein Wegzug? Laut dem Ökonomen wäre der Verlust jenes Teils der Kundschaft, die der UBS nur treu ist, weil es eine Schweizer Bank ist, für das Geldinstitut unbedeutend. In der Schweiz hingegen würden etwa 15’000 Arbeitsplätze verloren gehen, sehr wichtige Steuereinnahmen und die Dienstleistungen, welche die Gruppe etwa einem Drittel der Unternehmen des Landes erbringt, warnt Peter.