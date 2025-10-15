Heute in der Schweiz

Die ausgeartete Solidaritätskundgebung für Palästina vom Samstag in Bern sorgt weiterhin für Aufregung. Während die Berner Polizei über eine Rekordzahl von Festnahmen meldet – darunter ein «beträchtlicher Teil» aus der Westschweiz –, prangert Amnesty International die Aggressivität der Ordnungskräfte an.

«Es ist ungewöhnlich, dass wir so viele Aktivistinnen und Aktivisten des Schwarzen Blocks identifizieren konnten», erklärte Michael Bettschen, stellvertretender Chef der Regionalpolizei Bern. 536 Personen wurden festgenommen und identifiziert, bevor sie wieder freigelassen wurden. Die meisten werden wegen strafrechtlich Aufruhrs verfolgt.

80% von ihnen wohnen nicht im Kanton Bern, darunter ein «beträchtlicher Teil» aus der Westschweiz, wie Bettschen ebenfalls mitteilte. 85% der festgenommenen Personen haben die Schweizer Staatsangehörigkeit und die meisten sind zwischen 20 und 29 Jahre alt. Fast die Hälfte sind Frauen und 23 sind minderjährig.

Mehr als 200 Zeugenaussagen, die ab Montag von der NGO Amnesty International Schweiz gesammelt wurden, die als Beobachterin an der Demonstration teilnahm, verurteilen die Aggressivität der Polizei und berichten von friedlichen Demonstrierenden, Passantinnen und Passanten, die Verletzungen am Oberkörper oder im Gesicht erlitten. Die Organisation will auch Videomaterial analysieren, um «die Polizeiaktionen aus der Sicht der Grundrechte» zu bewerten, und ihre Schlussfolgerungen veröffentlichen.